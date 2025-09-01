Jovem é atacado a facada dentro de boate em Ji-Paraná
Por rondoniatual.com
Publicada em 01/09/2025 às 08h30
Nos acompanhe pelo Google News

 Na madrugada deste domingo, 31 de agosto, um jovem identificado como Vitor deu entrada no Hospital Municipal de Ji-Paraná, após ser ferido com um golpe de faca na região da clavícula.

De acordo com informações, Vitor chegou ao hospital por meios próprios e, inicialmente, relatou que o ferimento ocorreu durante uma reunião entre amigos, inicialmente, sem especificar o local.

Posteriormente, mas depois revelou que a agressão aconteceu nas dependências da Boate Kings, mas não revelou o nome do autor nem detalhes sobre a motivação do crime.

 

Polícia Violência
Imprimir imprimir