Jovem é alvejado com tiro ao tentar separar briga de casal

Na noite deste domingo (31), um jovem de aproximadamente 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após tentar apartar uma briga de casal em um bar localizado na Rua 15 de Setembro, bairro Castanheira, na Zona Sul de Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem do site Hora1Rondonia, o casal discutia dentro do estabelecimento quando a vítima interveio na tentativa de acalmar a situação. Nesse momento, o suspeito, que mora nas proximidades, deixou o local e pouco tempo depois retornou armado com uma garrucha.
O homem efetuou um disparo contra o jovem, que por sorte não foi atingido. Em seguida, o casal fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará andamento às investigações para tentar localizar os envolvidos.
