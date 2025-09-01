Homem é morto com facada durante bebedeira na zona rural

Por Newsrondonia
Publicada em 01/09/2025 às 08h50
Um homem identificado como Carlos Rogério Viana de Albuquerque, foi morto a facada no domingo (31), em um sitio no município de Itapuã do Oeste, cerca de 100km de Porto Velho.
Segundo o apurado pela PM, Carlos e um “amigo” estavam ingerindo bebida alcoólica desde sábado, quando o suspeito ficou com ciúmes da esposa, dizendo que o rapaz teria faltado com respeito com ela, em seguida, o mesmo pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax da vítima.
O rapaz ainda chegou a ser socorrido ao posto de saúde de Itapuã do Oeste, mas já teria chegado sem vida. A PM foi acionada e ainda chegou a fazer buscas, mas devido ao local ser de difícil acesso não conseguiu prender o suspeito.
