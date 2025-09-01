Gusttavo Lima diz que previsão espiritual antecipou início de sua fama: “Oito luas”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/09/2025 às 15h15
O cantor Gusttavo Lima abriu o jogo sobre uma experiência espiritual vivida ainda na adolescência. Em entrevista ao jornalista André Piunti, o sertanejo contou que, aos 15 anos, participou de uma reunião mediúnica em Goiânia, na casa de um amigo, e ouviu uma previsão que mudaria sua vida. O relato inédito também foi compartilhado pelo portal LeoDias. Com informações do Uai.

“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É algo muito particular, e o Brasil não sabe disso”, disse o artista, casado com a influenciadora Andressa Suita, com quem planeja aumentar a família.

Na ocasião, Gusttavo foi incentivado por Selma, esposa de Adolfo — responsável pela reunião espírita — a entrar na fila de atendimentos. “Nada me assusta, quero saber realmente o que Deus tem para mim”, lembrou. Segundo ele, a entidade que o atendeu previu seu futuro: “Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar para você”.

Poucos meses depois, sua carreira começou a despontar. “Foi minha primeira e única experiência com o espiritismo, mas passei a respeitar muito mais depois disso. Realmente me deixou esperançoso. Não se passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer”, afirmou.

Apesar da vivência, o cantor destacou que nunca abandonou a fé católica. “A religião acaba confundindo as pessoas e criando divisões. Acho que Deus é um só, é imenso. Gosto das pregações evangélicas, acho mais claras. Mas, na verdade, respeito todas as religiões”, concluiu.

