Guarnição prende dois foragidos no espaço alternativo

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 01/09/2025 às 08h50
Dois foragidos da justiça foram presos no final da noite deste domingo (31), na região do Espaço Alternativo em Porto Velho.
As duas prisões foram realizadas pela guarnição do setor 14 do 5° Batalhão, comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar.
Informações apuradas no local dão conta que a equipe receber denúncias de um dos foragidos, que tentou fugir para o matagal quando viu a chegada da viatura, mas foi detido durante o cerco.
Em seguida outro foragido foi visto na mesma localidade e também acabou preso. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
