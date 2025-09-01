Gilberto Gil se emociona no “Domingão” ao rever última apresentação com Preta Gil

Publicada em 01/09/2025 às 15h26
O cantor e compositor Gilberto Gil protagonizou um dos momentos mais emocionantes do “Domingão com Huck” deste domingo (31). Em meio às homenagens à sua trajetória, o artista não conteve as lágrimas ao rever no telão a última vez em que dividiu o palco com a filha Preta Gil, que morreu em julho, vítima de um câncer no intestino. Com informações do Rádio Itatiaia.
Gil, que está em cartaz com a turnê de despedida “Tempo Rei”, relembrou trechos de suas apresentações ao lado de amigos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte e Sandy. Mas foi a lembrança do show em São Paulo, quando cantou “Drão” com Preta, que marcou a noite. Após assistir ao registro, o baiano voltou a entoar a canção em tributo à filha, emocionando a plateia.
Luciano Huck também se disse comovido e relembrou a proximidade com Preta. “Eu estou em negação constante. Penso nela todos os dias. Mas não fico triste, lembro de coisas lindas que a gente viveu”, afirmou o apresentador.
O público acompanhou Gil em coro, declarando: “Gil, eu te amo”. O artista respondeu de imediato: “É recíproco, eu também amo vocês. Se não tivesse esse carinho enorme por vocês que me acompanham há tantos anos, eu não seria quem eu sou. É isso que estamos fazendo aqui hoje, cantando para ela. Grande memória da nossa querida Preta”.
Não tem como ouvir "Drão" e não se emocionar, né? Gilberto Gil é um cantor absurdo! 🥹❤️ #Domingão pic.twitter.com/UiI0pRwO0Z— TV Globo 📺 (@tvglobo) August 31, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!