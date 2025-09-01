Gilberto Gil se emociona no “Domingão” ao rever última apresentação com Preta Gil
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/09/2025 às 15h26
Nos acompanhe pelo Google News

O cantor e compositor Gilberto Gil protagonizou um dos momentos mais emocionantes do “Domingão com Huck” deste domingo (31). Em meio às homenagens à sua trajetória, o artista não conteve as lágrimas ao rever no telão a última vez em que dividiu o palco com a filha Preta Gil, que morreu em julho, vítima de um câncer no intestino. Com informações do Rádio Itatiaia.

Gil, que está em cartaz com a turnê de despedida “Tempo Rei”, relembrou trechos de suas apresentações ao lado de amigos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Marisa Monte e Sandy. Mas foi a lembrança do show em São Paulo, quando cantou “Drão” com Preta, que marcou a noite. Após assistir ao registro, o baiano voltou a entoar a canção em tributo à filha, emocionando a plateia.

Luciano Huck também se disse comovido e relembrou a proximidade com Preta. “Eu estou em negação constante. Penso nela todos os dias. Mas não fico triste, lembro de coisas lindas que a gente viveu”, afirmou o apresentador.

O público acompanhou Gil em coro, declarando: “Gil, eu te amo”. O artista respondeu de imediato: “É recíproco, eu também amo vocês. Se não tivesse esse carinho enorme por vocês que me acompanham há tantos anos, eu não seria quem eu sou. É isso que estamos fazendo aqui hoje, cantando para ela. Grande memória da nossa querida Preta”.

 

Gilberto Gil Preta Gil Domingão com Huck Luciano Huck Drão Tempo Rei turnê de despedida homenagem emoção câncer no intestino
Imprimir imprimir