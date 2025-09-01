“Eu traí”: Carlinhos Maia assume erro em desabafo após separação

Publicada em 01/09/2025 às 09h50
Durante a madrugada desta segunda-feira (1º), o influenciador Carlinhos Maia surpreendeu ao fazer uma confissão em meio a uma festa no Rancho do Maia. Após beber além da conta, ele compartilhou detalhes da separação de Lucas Guimarães, seu ex-marido, durante um bate-papo com a cantora Kally Fonseca, ex-participante de A Fazenda. Com informações do BNews.
O casal anunciou o fim do relacionamento de 15 anos no fim de julho, em meio a rumores de traição. Desde então, eles passaram a morar em casas separadas. Em sua fala, Carlinhos admitiu que foi infiel: “Não posso voltar porque ele vai jogar na minha cara que eu traí. Vai por mim, eu traí, amiga, eu traí. Ele me deixava muitos dias sozinho”.
A confissão surgiu depois que Carlinhos descreveu momentos de intimidade frustrados no relacionamento. Kally chegou a aconselhar uma reconciliação, mas o influenciador descartou a possibilidade.
No desabafo, ele ainda revelou insegurança sobre o futuro amoroso de Lucas: “Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique. Eu tenho medo do cara. Eu sou muito tonto. Eu não minto porque depois eu falo a verdade. Não é sobre isso [voltar]”.
Kally tentou acalmar o amigo lembrando que ambos já seguem caminhos próprios: “Ele tem os negócios dele, você os seus, e pronto. Vocês construíram muita coisa juntos”.
