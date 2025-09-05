Depois de rumores com Zé Felipe, Ana Castela deixa de seguir Gustavo Mioto

Publicada em 05/09/2025 às 09h18
Ana Castela, de 21 anos, deixou de seguir Gustavo Mioto, 28, no Instagram, retribuindo o unfollow dado pelo cantor em agosto. A decisão ocorre após especulações de que a boiadeira estaria envolvida com Zé Felipe. No momento, a sertaneja mantém apenas um perfil de fãs do ex-casal entre os seguidos. Com informações do O Dia.
O relacionamento de Ana e Mioto teve idas e vindas desde junho de 2023. Eles assumiram o namoro naquele mês, terminaram em setembro e reataram logo depois. Em janeiro de 2024, voltaram a se separar, mas tentaram novamente em maio. A terceira ruptura aconteceu em dezembro.
Em junho deste ano, Ana Castela negou um possível novo envolvimento com o ex. “Não é porque somos pessoas públicas que somos obrigados a ler e ouvir certas coisas e ainda por cima deixar de lado, isso não é certo. O nome de todos tá bem marcado. E outra coisa… Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer”, declarou.
