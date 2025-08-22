Gustavo Mioto explica por que deixou de seguir Ana Castela: “História virou”

Publicada em 22/08/2025 às 16h05
O cantor Gustavo Mioto explicou o motivo de ter deixado de seguir Ana Castela nas redes sociais após os rumores de um possível envolvimento da cantora com Zé Felipe. Em entrevista ao portal LeoDias, durante a festa de João Silva em São Paulo, na última quinta-feira (21), o sertanejo afirmou que a decisão simbolizou o ponto final da relação entre eles. Com informações do IG Gente.
“Cara, eu acho que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, né? A gente tem que entender isso de que não faz parte, a história virou e tá bem na cara”, disse o artista de 28 anos. Ele acrescentou que não vê problema em falar sobre o assunto: “Acho que é um tema bem encerrado, tá bem claro. Não incomoda, não. Acho que vida pública é vida pública, a gente tem que estar pronto para responder uma hora ou outra. Entendo a curiosidade da galera”.
A decisão de Mioto ocorreu em meio aos boatos de um suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe, que surgiram em junho, quando os dois estiveram juntos em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora negou qualquer envolvimento, afirmando que mantém apenas amizade com o colega. A mãe de Ana também criticou as especulações e pediu cautela ao comentar o caso.
Gustavo Mioto e Ana Castela se conheceram nos bastidores de um programa musical em 2022 e assumiram o namoro no Dia dos Namorados de 2023. O relacionamento foi marcado por idas e vindas: o primeiro término aconteceu em setembro de 2023, mas o casal reatou no mês seguinte. A segunda separação foi anunciada em janeiro de 2024, com reconciliação em maio, durante um show de Mioto em Ribeirão Preto. O último fim da relação ocorreu em 13 de dezembro de 2024, quando Ana publicou um comunicado oficial afirmando que os dois seguiriam com gratidão pelo que viveram juntos.
