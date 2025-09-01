Caminhoneiro é preso com 15 tabletes de maconha escondidos em mudança na BR-319

Publicada em 01/09/2025 às 11h37
Porto Velho, RO – Agentes da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Veículos prenderam, na madrugada desta segunda-feira (1), o caminhoneiro José . Ele foi flagrado transportando 15 tabletes de maconha em um caminhão Mercedes Benz vermelho, abordado no km 100 da BR-319, na zona rural da capital. A ação foi conduzida sob a coordenação do delegado titular Alessandro Morey.
Segundo o registro policial, a equipe recebeu a informação de que o veículo estaria carregando drogas ocultas em meio a uma mudança. Ao ser parado, o motorista declarou que levava apenas tambores de diferentes tamanhos. Durante a vistoria, parte da carga foi descarregada e, na parte dianteira do baú, os agentes encontraram uma mudança. Dentro dela havia uma caixa contendo os tabletes, de cor esverdeada e odor característico.
Ainda conforme o depoimento de José, a mudança havia sido retirada em Manaus (AM) e tinha como destino Campo Grande (MS). O transporte teria sido contratado pelo valor de R$ 3.600. Após a apreensão, o motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia, junto com o veículo e o material encontrado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!