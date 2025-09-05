“Arrumei uma paquera”: Luana Piovani revela segredo em viagem a Noronha

Publicada em 05/09/2025 às 15h38
Luana Piovani divertiu seus seguidores ao compartilhar um momento descontraído durante viagem a Fernando de Noronha. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz aparece em um bugre a caminho de uma aula de yoga e confidencia estar interessada no motorista que a acompanhava. “Eu arrumei uma paquera aqui em Noronha”, disse em tom de segredo, antes de brincar: “Já pensou se eu pego ele? Tomara!”. Com informações do iG Gente
Entre risos, Luana aproveitou o espaço para chamar atenção para um problema enfrentado por moradores e turistas: a escassez de água potável no arquipélago. “Ontem, a gente saiu para comprar água e não tinha. Uma garrafa de 1,5 litro custa de R$ 13 a R$ 15. Como sobrevive com três crianças?”, questionou.
De acordo com a atriz, até quando galões chegam à ilha, o abastecimento é insuficiente e muitos moradores ficam sem acesso. Mãe de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, ela relatou que a situação tem afetado até a rotina da família durante a estadia em Noronha.
