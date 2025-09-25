Aos 45 do segundo tempo, senadores bolsonaristas de Rondônia recuam da PEC da Blindagem após pressão popular

Publicada em 25/09/2025 às 09h27
Porto Velho, RO – A chamada PEC da Blindagem, que previa a exigência de autorização do Congresso para abertura de processos criminais contra parlamentares, naufragou no Senado após ser rejeitada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e arquivada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
A proposta, que chegou ao Senado com aprovação da Câmara, enfrentou forte resistência popular e foi enterrada sob o peso de manifestações nacionais ocorridas no último final de semana.
Em Rondônia, a movimentação expôs os três representantes do estado. Inicialmente, Jaime Bagattoli (PL) se manteve em silêncio e Marcos Rogério (PL) chegou a se declarar favorável ao texto. Confúcio Moura (MDB), por sua vez, anunciou desde cedo o voto contrário, classificando a medida como “um aumento de privilégios” e enfatizando a necessidade de mais transparência na política.
A pressão popular, contudo, alterou o cenário. Bagattoli, que antes se mantinha em cima do muro, acabou declarando oposição à proposta, mas não sem ressalvas: “Sou contra a PEC da Blindagem por acreditar que o mandato político não pode ser usado para proteger bandidos.
Assinei apenas uma emenda do senador Sérgio Moro que protege o parlamentar contra a criminalização indevida da sua opinião.” A fala, divulgada nas redes sociais, mostra que o parlamentar ainda buscou justificar a adesão parcial a uma proposta derivada do texto original.
Marcos Rogério, que chegou a se posicionar como único defensor integral da PEC entre os senadores rondonienses, recuou apenas na última quarta-feira (24). Em nota, defendeu o fim do foro privilegiado e classificou a proposta vinda da Câmara como excessiva. “Não se pode resolver um problema e criar outro. Essa proposta que veio da Câmara não pode representar afrouxamento do ponto de vista ético, moral e de combate à corrupção”, afirmou.
O recuo dos senadores ocorreu depois de protestos massivos em todo o país e de ampla cobertura crítica da imprensa, incluindo veículos locais. As reações públicas foram tão contundentes que alguns deputados federais que haviam votado a favor do texto na Câmara chegaram a recuar diante da repercussão negativa.
Posição contra o povo brasileiro e a favor da PEC da Blindagem deve assombrar Marcos Rogério em 2026
Em Rondônia, da bancada federal, apenas Cristiane Lopes, do União Brasil, esteve entre os que desaprovaram a proposta, inclusive em desarmonia à maioria conservadora que sustentou a medida na Casa, antes de sua rejeição no Senado.
PEC da Blindagem: Bagattoli diz ser contra, mas apoia emenda de Moro para imunizar opiniões
Senador Marcos Rogério manifesta discordância a excessos da PEC da blindagem
Com o arquivamento definitivo da proposta, a mensagem que fica é clara: mais uma vez, a combinação de manifestações populares e do jornalismo ativo ajudou a barrar uma pauta que aumentaria privilégios e blindagens em um país já marcado por escândalos de corrupção e práticas políticas que distanciam representantes de representados.
A sociedade, ao se mobilizar, mostrou que ainda tem força para frear retrocessos que, se aprovados, agravariam a crise de confiança no sistema político brasileiro.
