Publicada em 23/09/2025 às 10h40
ATUALIZADA ÀS 14H41 COM O POSICIONAMENTO DE JAIME BAGATTOLI CONTRA A PEC
Porto Velho, RO – Enquanto o Senado se mobiliza majoritariamente contra a chamada PEC da Blindagem, em Rondônia o cenário expõe diferenças claras entre os três representantes do estado. O levantamento do jornal O Globo mostra que Marcos Rogério (PL) foi o único a se declarar favorável ao texto, que exige autorização prévia do Congresso para abertura de processos criminais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal. O posicionamento o coloca na contramão da sociedade, que rejeita de forma contundente qualquer iniciativa que aumente privilégios e reduza a responsabilização de políticos.
Em contraste, Confúcio Moura (MDB) declarou voto contrário de maneira veemente, afirmando: “Não posso concordar com uma proposta que aumenta privilégios e dificulta que a Justiça atue contra parlamentares. No Senado, meu voto será contra. A política precisa de mais transparência e responsabilidade, não de blindagem.”
Já Jaime Bagattoli (PL) optou pelo silêncio, evitando se posicionar em um dos debates mais impopulares do Congresso. A postura contrasta com semanas atrás, quando, num rompante raro de coragem, chegou a ocupar a Mesa do Senado e afirmou que só deixaria o posto se o ministro Alexandre de Moraes fosse deposto. O surto foi desarmado rapidamente. Obrigado, acabou deixando a Mesa, e Moraes continua ministro. A ausência de honradez em assumir posição agora chama atenção justamente porque a população cobra clareza dos seus representantes.
ATUALIZADA:
PEC da Blindagem: Bagattoli diz ser contra, mas apoia emenda de Moro para imunizar opiniões
A repercussão nacional reforça os riscos de quem insiste em defender a PEC. Deputados federais que ajudaram a aprovar o texto a toque de caixa na Câmara, diante da pressão social, voltaram atrás e chegaram a pedir desculpas públicas, reconhecendo que erraram. Isso levanta uma questão inevitável: Marcos Rogério terá maturidade suficiente para admitir o equívoco de apoiar uma medida vista como afronta à sociedade brasileira?
E, mais do que isso, conseguirá suportar a exploração desse tema por adversários nas eleições de 2026, quando pretende voltar ao Senado ou disputar o governo do estado? A resposta virá com o tempo, mas desde já a escolha de se alinhar a um projeto tão impopular será lembrada.
Enquanto isso, Confúcio se fortalece ao se colocar contra, em sintonia com a maioria dos senadores e da opinião pública, e Bagattoli enfraquece sua própria imagem ao se refugiar no muro.
O eleitor rondoniense já tem, portanto, elementos concretos para comparar a coragem, a conveniência e os riscos políticos assumidos por cada um.
INACIO AZEVEDO DA SILVA 24/09/2025 - 09:21
Uma escolha aparentemente óbvia desse senador da oposição: se de um lado pauta a anistia a Bolsonaro e a PEC da Bandidagem. do outro o governo defende a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.
Está do lado da turma que engavetou a pauta de interesse popular e tocou com urgência as de interesse dos golpistas.
Não é incompetência. É projeto político do quanto pior para população melhor para a oposição.
Lembrando que:
CENTRÃO E A DIREITA BRASILEIRA TOTALMENTE CONTRA O PAÍS E SUA POPULAÇÃO
Veja:
1. Enquanto o Governo Brasileiro busca a celebração de acordos para garantir a venda dos produtos “tarifados” pelos USA, que atingiu principalmente os grupos econômicos que apoiaram a oposição ao atual governo, o centrão e a direita estão fechados com a “política” norte americana, sem base econômica, que busca barganhar a negociação de tarifas com a impunidade dos golpistas;
2. Enquanto o Governo Brasileiro busca isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000,00, o centrão e a direita estão trabalhando para isenção de impostos dos mais ricos;
3. Enquanto o Governo Brasileiro busca modificar a legislação que trata, por exemplo de assuntos como: maior fiscalização dos CACs, o centrão e a direita estão tentando ampliar o direito de uso de armas (PL 6.438/2019 altera a Lei 10.826/2003 e estende o direito ao porte de armas para diversas categorias);
4. Enquanto o Governo Brasileiro busca ampliar os investimentos em programas sociais e setores como educação saúde e outros, o centrão e a direita estão defendendo cortes no orçamento nesses setores e destino dos recursos para a emendas pix sem transparência;
5. Enquanto o Governo Brasileiro (executivo) busca, defender a soberania e assegurar a independência entre os poderes e não interferir nos julgamentos do Poder Judiciário, STF de uma forma especial, o centrão e a direita estão fechados a as chantagens dos USA, mantendo um parlamentar com custos para a nação no país repressor, aplicando penalidades que até os juristas norte americanos dizem serem incabíveis para o caso;
6. Enquanto o Governo Brasileiro busca implantar políticas nacionais de segurança, o centrão e a direita estão tentando aprovar legislação sobre propaganda de armas de fogo na televisão (PL 5.417/2020. Atacadistas, varejistas, exportadores e importadores poderiam divulgar vendas de armas, munições e acessórios na televisão, no rádio, em jornais e revistas, redes sociais e aplicativos de mensagens);
7. Enquanto o Governo Brasileiro busca a obrigatoriedade de uso de câmaras corporais por policiais em serviço, o centrão e a direita tenta aprovar projete de excludente de ilicitude (o PL 6.125/2019 objetivo é eliminar a culpabilidade de condutas ilegais em determinadas situações. Na prática, ações policiais que seriam consideradas ilegais poderão ser interpretadas como “legítima defesa”);
8. Enquanto o Governo Brasileiro tenta impedir a mineração em terras indígenas, o centrão e a direita tenta aprovar legislação que possibilite exploração mineral em terras indígenas (o PL 191/2020 aumenta condições de exploração de minerais e hidrocarbonetos em terras indígenas);
9. Enquanto o Governo Brasileiro busca investir cada vez mais na qualidade do ensino, o centrão e a direita propõe legislação que representa o contrário, a exemplo do o PL 3.129/2012. A ideia é autorizar o ensino domiciliar na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, para menores de 18 anos);
10. Enquanto o Governo Brasileiro busca fazer com que as escolas sejam um lugar de diversidade cultural, religioso... o centrão e a direita apresentam o PL 246/2019 que dá “precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa”);
11. Enquanto o Governo Brasileiro busca colocar o abordo como questão de saúde pública, o centrão e a direita apresenta PL 478/xxx que reforça punição contra o aborto, prevendo prisão entre seis meses e um ano para “apologia” ao procedimento e de um a dois anos para “indução” de outra mulher a realizá-lo e restringe os direitos das mulheres em relação ao aborto);
12. Enquanto o Governo Brasileiro busca criar regras claras para utilização das redes sociais, o centrão e a direita defende que a criação de regras “fere liberdade de manifestação”;
13. Enquanto o Governo Brasileiro busca a taxação dos jogos eletrônicos (BETs), o centrão e a direita estão se manifestando totalmente contra essa taxação;
14. Enquanto o Governo Brasileiro busca apurar com o rigor os mais variados crimes, com ações concretas da Polícia Federal, o centrão e a direita coloca como pauta principal do dia a anistia para os golpistas do 08 de janeiro;
15. Enquanto o Governo Brasileiro busca trabalhar pelo fortalecimento dos poderes, o centrão e a direita busca aprovar a PEC da impunidade, que chega ao absurdo de submeter as decisões do Poder Judiciário ao Poder Legislativo;
16. Enquanto o governo federal faz a maior operação de combate ao crime organizado, o centrão e a direita altera a lei da ficha limpa pra permitir que políticos criminosos e corruptos, possam se envernizar em Deus mandatos.
17. Lula e seu governo, aplaudido de pé por todos que estavam na abertura dos trabalhos da ONU ontem 23 de setembro de 2025, demonstrou que é infinitivamente maior que o centrão e a direitas brasileira. A conta desse tipo de político um dia vai chegar da mesma forma que chegou para seu líder maior
Esse até então, Senador Marcos Rogério, está do lado errado, contra os interesses do povo e entrará para o lixo da história política do Estado de Rondônia e do Brasil. Nós merecemos coisa melhor, para nos representar no Senado