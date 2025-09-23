PEC da Blindagem: Bagattoli diz ser contra, mas apoia emenda de Moro para imunizar opiniões

Publicada em 23/09/2025 às 14h28
Porto Velho, RO – O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) se manifestou publicamente sobre a PEC da Blindagem, proposta que prevê a necessidade de autorização do Congresso para abertura de ações penais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Em publicação nas redes sociais, Bagattoli declarou ser contrário ao texto principal, mas disse ter assinado uma emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).
“A PEC da Blindagem é algo inaceitável por vários motivos, mas principalmente porque vai contra a transparência e a responsabilidade que todo político precisa ter com aqueles que nos colocaram aqui, o povo”, afirmou. O parlamentar completou: “Sou CONTRA a PEC da Blindagem por acreditar que o mandato político não pode ser usado para proteger bandidos.”
A emenda de Moro, assinada também por lideranças do PL, da oposição e pelo presidente do PP, sugere que o Congresso dê aval apenas em casos de crimes contra a honra ou relacionados a “opiniões, palavras e votos” de parlamentares. A medida foi apresentada diante da forte reação negativa à proposta original, com o objetivo de restringir o alcance da blindagem.
Bagattoli justificou o apoio à emenda como forma de evitar perseguições políticas: “Assinei uma emenda do senador Sérgio Moro que protege o parlamentar apenas contra a criminalização indevida da sua opinião, por acreditar que hoje temos parlamentares perseguidos injustamente por opinião política.”
Apesar disso, reforçou que não defende alterações para casos de corrupção ou outros crimes comuns. “De resto, o deputado ou senador precisa responder sim pelos seus crimes e prestar contas com a justiça e acima de tudo com a população que o elegeu”, declarou.
Em Rondônia, o posicionamento de Bagattoli o distancia do correligionário Marcos Rogério (PL), único senador do estado a apoiar integralmente a PEC, segundo levantamento do jornal O Globo. Já Confúcio Moura (MDB) anunciou voto contrário de forma categórica.
A discussão ocorre em meio à pressão nacional contra a proposta, considerada impopular pela sociedade civil. Deputados que haviam votado a favor na Câmara chegaram a recuar e pedir desculpas públicas diante da repercussão negativa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!