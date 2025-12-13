Dr. Luís do Hospital defende PA D’Jaru Uaru em audiência no Senado em Brasília

Publicada em 13/12/2025 às 08h44
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, na última quarta-feira (10), de audiência pública no Senado Federal, em Brasília (DF), para apoiar as famílias de produtores rurais atingidas pela operação de desintrusão da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. O parlamentar esteve presente para acompanhar de perto as discussões e reforçar o pedido de respeito e sensibilidade às autoridades federais diante do cenário vivido no interior de Rondônia.
Durante sua fala, o deputado destacou o sofrimento enfrentado pelos moradores do Projeto de Assentamento D’Jaru Uaru, em Tarilândia, distrito de Jaru, que receberam notificações mesmo após décadas de ocupação regular e produtiva nas propriedades. Segundo ele, muitas famílias vivem em forte abalo emocional após a chegada de comboios do INCRA, Funai e Força Nacional, que intensificaram o clima de medo e insegurança.
Dr. Luís do Hospital lembrou que os produtores foram assentados pelo próprio Estado, possuem títulos definitivos e ajudaram a consolidar a economia local ao longo de mais de 30 anos. “Estamos falando de trabalhadores de mãos calejadas, que chegaram ali com autorização do governo e construíram sua vida naquela terra. O que estão vivendo agora é um trauma psicológico e uma injustiça com quem sempre respeitou a lei”, afirmou.
O parlamentar enfatizou que muitas propriedades têm apenas um hectare ou meio hectare. “É pouco no mapa, mas é tudo para quem vive do que planta”, disse. Ele reforçou que qualquer medida governamental deve considerar a história dessas famílias e sua boa-fé. “Nosso apelo é por humanidade. Essas famílias só querem permanecer nas terras onde sempre viveram e produziram”.
O impasse envolve um erro técnico reconhecido pelo INCRA, que admitiu a sobreposição indevida entre os lotes do assentamento e a área indígena. Apesar da nota técnica emitida pelo órgão, a Funai segue sem reconhecer formalmente o documento, prolongando o conflito. Com isso, produtores com décadas de trabalho dedicado à agricultura familiar permanecem sob risco de retirada compulsória.
Ao final da audiência, Dr. Luís do Hospital destacou que o debate foi proposto pelos senadores Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da CDH; Marcos Rogério (PL-RO), que presidiu parte da reunião; e Jaime Bagattoli (PL-RO).
O deputado agradeceu o apoio dos deputados federais Lúcio Mosquini (MDB-RO) e Maurício Carvalho (União Brasil-RO), além da presença do prefeito de Jaru, Jeverson Lima (MDB-RO), do vice-prefeito Grécio Benedito (PSD-RO) e dos produtores Elias e Leomar, representantes das famílias do PA D’Jaru Uaru.
