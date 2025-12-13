Destaques das ações do governo de Rondônia de 8 a 12 de dezembro: Revitalização do HB, 7º Concurso Nacional de Cacau e Selo Diamante em Transparência

Publicada em 13/12/2025 às 10h01
Entre os principais destaques das ações do Governo de Rondônia nesta semana estão, a entrega da Clínica Cardiovascular e do Centro Obstétrico revitalizados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, a realização do 7º Concurso Nacional de Cacau Especial, a entrega do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no município de Nova Mamoré, e a 6ª colocação entre todos os governos estaduais do Brasil no ranking de 2025, com o Selo Diamante em Transparência Pública.
HOSPITAL DE BASE
O governo de Rondônia revitalizou a Clínica Cardiovascular e o Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. As melhorias integram um conjunto de investimentos estratégicos para ampliar a capacidade de atendimento e modernizar a infraestrutura da saúde pública no estado. A Clínica Cardiovascular recebeu investimento de R$ 1.515.921,99 e teve 733,22 metros quadrados revitalizados, incluindo 15 enfermarias totalmente renovadas e 33 leitos clínicos. Já o Centro Obstétrico passou por uma requalificação completa, com aporte de R$ 4.435.181,30, garantindo mais segurança para gestantes e recém-nascidos. O espaço agora conta com duas salas cirúrgicas preparadas para procedimentos obstétricos complexos, Sala Vermelha para emergências, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) com três leitos, sala de cuidados ao recém-nascido com cinco berços aquecidos e área de descanso.
PRODUÇÃO DE CACAU
Rondônia sediou, pela primeira vez, o 7º Concurso Nacional de Cacau Especial. A realização do concurso em solo rondoniense evidenciou o avanço da produção de cacau de qualidade na Região Norte, resultado de investimentos em tecnologia, assistência técnica, manejo adequado e políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e empresarial. No concurso, o 1º lugar foi conquistado pelo produtor Mauro Celso Tauffer, do município de Buritis (RO), com a variedade BN34, que se destacou pela qualidade superior e características sensoriais diferenciadas. O 2º lugar ficou com José Batista de Souza, do município de Uruará (PA); e o 3º lugar foi conquistado por Luiz Anastácio, de Cacoal (RO), com a variedade Cepec 2022.
CENTRO DE REFERÊNCIA
Com investimentos de R$ 664.386,65, o governo de Rondônia inaugurou, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no município de Nova Mamoré, O investimento contou com contrapartida de R$ 264.386,65 da prefeitura. Trata-se do 15º Cras entregue pelo governo estadual. Além de Nova Mamoré, os municípios que aderiram à proposta do governo de Rondônia e que já tiveram o Cras inaugurado são: Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Vale do Paraíso, Guajará-Mirim, Cujubim, Costa Marques, Cerejeiras, Cacoal, Rio Crespo, Porto Velho (duas unidades), Machadinho do Oeste e Buritis.
SELO DIAMANTE
Rondônia se mantém, com o Selo Diamante em Transparência Pública, pelo terceiro ano consecutivo, com ações realizadas pela Controladoria Geral do Estado (CGE-RO), conquistando a 6ª colocação entre todos os governos estaduais do Brasil no ranking de 2025. Dependendo do nível de transparência pública, os governos estaduais são classificados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), com Selos Prata (Entre 75% e 84%), Ouro (Entre 85% e 94%) e Diamante (Entre 95% e 100%). O governo de Rondônia atingiu 97,96% atendendo requisitos para o nível Diamante, expressão máxima de compromisso com a transparência de dados acessíveis sobre ações e serviços realizados em benefício da população.
MODERNIZAÇÃO HOSPITALAR
A nova etapa de modernização da Sala de Urgência e Emergência do Hospital João Paulo II, em Porto Velho, foi entregue pelo governo de Rondônia. A intervenção contemplou a recuperação da Sala Vermelha, destinada ao atendimento de pacientes graves, além de adequações no Laboratório e no Saguão, totalizando 594,41 metros quadrados de área reestruturada. Com investimento de R$ 1,44 milhão, o projeto incluiu intervenções estruturais, elétricas, hidrossanitárias, lógicas, de climatização e de cobertura, além da instalação de mobiliários e ajustes na rede de gases medicinais. A ação integra o conjunto de investimentos executados pelo governo de Rondônia para fortalecer a rede hospitalar do estado.
REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA
Com a chegada das festividades, o governo de Rondônia lançou a Operação “Final de Ano”, que visa intensificar a presença da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) nas ruas do estado. O aumento da circulação de pessoas nos centros comerciais, impulsionado pela 2ª parcela do 13º salário, fortalecem a ação estratégica que mobiliza efetivo reforçado, novas rotinas de patrulhamento e atenção redobrada para garantir tranquilidade à população durante o período de maior movimento no comércio, ruas e centros urbanos. A operação, iniciada no dia 8 de dezembro se estende até 11 de janeiro de 2026, e terá foco nas áreas comerciais e sociais, especialmente à noite em regiões habitacionais.
NOVO “TUDO AQUI”
O governo de Rondônia vai inaugurar, neste sábado (13), a nova unidade do Tudo Aqui, no município de Vilhena, localizada no Park Shopping Vilhena, que irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A nova unidade está estruturada com tecnologia moderna e servidores capacitados, reforçando a estratégia de descentralização dos serviços públicos e inclusão social. Agora, a população de Vilhena poderá contar com vários serviços, tais como: Programas sociais de atendimento à população (Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos – Iperon); Emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional , E Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon); Intermediação de mão de obra; atendimento ao seguro.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia (PDES 2030) foi destaque na revista nacional do Conselho Nacional de Secretários de Estado do Planejamento (Conseplan), lançada em 4 de dezembro. A publicação reconheceu a metodologia participativa adotada pelo governo de Rondônia na revisão do documento. A matéria foi divulgada na segunda edição da revista e evidenciou a integração regional, a escuta da sociedade e a organização estratégica do planejamento estadual. A publicação da revista do Conseplan evidencia a importância do PDES 2030 como ferramenta de organização das ações governamentais e consolida Rondônia como referência nacional em planejamento estratégico, governança e desenvolvimento sustentável.
REVITALIZAÇÃO AEROPORTUÁRIA
O Aeroporto de Costa Marques está passando por serviços de revitalização da sinalização horizontal da pista. Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), e visam garantir mais segurança e eficiência nas operações de pouso e decolagem, conforme os padrões exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A pista possui 1.500 metros de extensão por 20 de largura, garantindo maior precisão e visibilidade durante os voos.
TERCEIRO SETOR
Como parte do Edital nº 5/2025/Seas/GFC, que selecionou 18 propostas, de 17 instituições do terceiro setor para receberem recursos, via fomento para investimento em projetos com valores entre R$ 50 mil a R$ 2 milhões, o governo de Rondônia entregou, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), cheque no valor de R$ 398.775 para a Associação Beneficente Investindo no Futuro (Abif) de Nova Mamoré. Os recursos entregues logo após a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), serão utilizados na compra de um veículo, tipo van, para atender ao público-alvo da associação, que são cerca de 680 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, de bairros periféricos e comunidades rurais do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!