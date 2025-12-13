Virginia Fonseca exibe trecho de terapia da filha e gera debate nas redes

Publicada em 13/12/2025 às 09h42
Virginia Fonseca provocou forte repercussão nas redes sociais ao divulgar, nesta sexta-feira (12), trechos de uma sessão de terapia da filha Maria Flor, de apenas 3 anos. Durante uma transmissão ao vivo, a influenciadora leu anotações do atendimento psicológico e reproduziu falas atribuídas à criança, com foco em questões relacionadas à aparência e ao comportamento.
Na live, Virginia compartilhou uma pergunta feita pela terapeuta e a resposta registrada na sessão. Segundo o relato apresentado, ao ser questionada sobre como estava se sentindo, a criança teria respondido que estava “barriguda” após comer demais. A influenciadora demonstrou surpresa com a fala e comentou o episódio em tom pessoal, associando a resposta da filha a comportamentos que ela própria reconhece em si.
Além disso, Virginia também expôs uma avaliação da profissional responsável pelo atendimento, que apontou que a criança, em alguns momentos, tende a reproduzir comportamentos da irmã, mas já demonstra necessidade de fazer escolhas próprias. O comentário foi lido pela influenciadora durante a transmissão, acompanhado de reações espontâneas.
A exposição do conteúdo terapêutico, no entanto, gerou críticas imediatas de parte do público. Seguidores questionaram a decisão de tornar público um atendimento psicológico infantil, classificando a atitude como inadequada e desnecessária. Comentários destacaram preocupação com a privacidade da criança e com a divulgação de informações consideradas sensíveis.
Por outro lado, houve quem defendesse a influenciadora. Alguns internautas afirmaram que apenas um trecho foi compartilhado e que a intenção teria sido mostrar uma situação considerada engraçada, sem revelar detalhes completos da terapia. As opiniões divergentes ampliaram o debate sobre limites de exposição de crianças nas redes sociais e o compartilhamento de informações relacionadas à saúde emocional.
A influenciadora mostrou falas da criança e comentários da terapeuta, com o tema central sendo a aparência da pequena pic.twitter.com/SHuoDCXN0E— iG (@iG) December 13, 2025
