Irene Ravache critica pressão estética e defende debate sobre aborto em novo programa

Publicada em 13/12/2025 às 09h58
A atriz Irene Ravache participou de uma entrevista para o programa Ser Artista Pensamentos, apresentado por Marcus Montenegro, e abordou temas sensíveis do debate público, como a pressão estética no meio artístico, a liberdade criativa nas produções audiovisuais e a legalização do aborto. A primeira edição da atração será lançada na próxima segunda-feira (15), às 19h, no YouTube e na plataforma WhE Play.
Durante a conversa, Ravache falou sobre o envelhecimento e criticou a busca constante por procedimentos estéticos. Segundo a atriz, existe uma tentativa generalizada de evitar o avanço da idade, algo que considera inevitável. Ela também apontou que intervenções estéticas podem comprometer o trabalho de atores, especialmente em produções de época, ao interferirem na caracterização dos personagens.
A artista ainda comentou sobre debates envolvendo escalações e representatividade. Para Irene Ravache, algumas restrições impostas atualmente acabam limitando a liberdade artística. Ela citou como exemplo a dificuldade de uma atriz interpretar personagens masculinos, algo que, segundo afirmou, gostaria de experimentar como desafio profissional.
Em outro trecho da entrevista, Ravache abordou sua posição sobre a legalização do aborto, tema que costuma evitar em declarações públicas. A atriz questionou a influência de argumentos religiosos em decisões legislativas e levantou dúvidas sobre os critérios utilizados em votações no Congresso Nacional, destacando a necessidade de um debate mais amplo sobre o tema.
O programa Ser Artista Pensamentos terá edições mensais e propõe conversas diretas e sem filtros. De acordo com Marcus Montenegro, a atração é voltada a convidados dispostos a tratar de qualquer assunto de forma aberta e franca.
