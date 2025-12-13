Tarcísio Filho explica afastamento das novelas e fala sobre nova rotina fora da TV

Publicada em 13/12/2025 às 09h54
Há quatro anos longe das novelas, Tarcísio Filho decidiu explicar os motivos que o levaram a se afastar da televisão e como tem ocupado seu tempo desde então. Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes, o ator teve sua última atuação em um folhetim em 2019, na novela Verão 90, da TV Globo, e participou mais recentemente de uma série do Prime Video, em 2023.
Segundo o artista, hoje com 61 anos, a pausa na carreira não está relacionada à falta de convites ou a problemas profissionais, mas a uma escolha pessoal. Após a morte do pai, em agosto de 2021, ele passou a se dedicar integralmente aos negócios da família, especialmente à administração de fazendas que já eram conduzidas por Tarcísio Meira.
Em entrevista ao site de Heloisa Tolipan, Tarcísio Filho explicou que precisou assumir responsabilidades das quais antes participava apenas de forma pontual. Ele relatou que frequentava as propriedades rurais mais como lazer, mas não acompanhava de perto a gestão. Com a perda do pai, teve que se aprofundar no funcionamento do negócio, o que exigiu foco e dedicação por um longo período.
O ator afirmou que, nos primeiros anos, a mudança foi desafiadora e até assustadora, já que precisou se reorganizar e aprender a lidar com questões administrativas que não faziam parte de sua rotina. Por esse motivo, não pretende retornar à televisão neste momento.
Durante a conversa, Tarcísio também falou sobre a mãe, Glória Menezes, atualmente com 91 anos e aposentada. Segundo ele, a atriz leva uma vida tranquila em casa, revisitando antigos trabalhos e acompanhando a família. Em tom bem-humorado, contou que Glória tem assistido a reprises de Rainha da Sucata e se diverte ao se ver na televisão, além de aproveitar o convívio com as bisnetas.
