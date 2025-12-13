Xuxa celebra 13 anos com Junno Andrade: “Você é a poesia em pessoa”

Publicada em 13/12/2025 às 09h49
Nesta sexta-feira, 12, Xuxa Meneghel e Junno Andrade completaram 13 anos juntos e, para celebrar a data especial, a apresentadora não hesitou em demonstrar seu amor e carinho pelo parceiro. Através das redes sociais, Xuxa compartilhou uma declaração emocionante, relembrando o reencontro dos dois e as peculiaridades que fazem o relacionamento tão especial.
"12 do 12 de 2012 nos reencontramos. Nossos destinos foram traçados na maternidade (1963) escrito em cartas de tarô com as Aldas (nossas mães)", começou a eterna Rainha dos Baixinhos, que continuou com um toque pessoal e carinhoso sobre as características do relacionamento: “Minha paixão e TOC por limpeza, bichos e manias se encaixam como uma peça de quebra-cabeça [em você]”.
Xuxa também expressou sua admiração por Junno em diversos aspectos: "Seu humor de 5ª série me fascina, sua voz, seu talento para compor e sua veia artística é simplesmente admirável." Ela relembrou uma profecia da mãe sobre um reencontro que traria poesia à sua vida: "Você é a poesia em pessoa."
A apresentadora finalizou a declaração ressaltando o caráter do amado: "Você é um lindo pai, lindo amante, lindo ser humano que chora com desenho animado. Ju, você é tudo que eu sonhei ou nem imaginava em sonho. Te amo."
Xuxa e Junno se conheceram nos anos 1980, quando ele participou do "Xou da Xuxa", programa que marcou época na TV Globo. Após anos separados, o casal se reencontrou em 2012 e iniciou o relacionamento que hoje completa 13 anos.
