Rei Charles III diz que seu tratamento de câncer pode ser reduzido em 2026

Publicada em 13/12/2025 às 09h45
O rei do Reino Unido, Rei Charles III, afirmou que seu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem, ao falar sobre sua experiência convivendo com a doença em um pronunciamento na TV nesta sexta-feira (12).
Com 77 anos, o monarca, diagnosticado com um tipo não especificado de câncer em fevereiro do ano passado, fez o anúncio como parte de uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer na Grã-Bretanha.
"Tenho o prazer de compartilhar com vocês a boa notícia de que, graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e ao cumprimento das orientações médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem", disse ele.
Charles III lida com o câncer há quase dois anos. A campanha apoiada por ele, chamada Stand Up To Cancer, arrecada fundos para pesquisas sobre a doença.
A mensagem do soberano britânico foi gravada durante a última semana de novembro, em sua residência de Clarence House, em Londres, informou o Palácio de Buckingham.
"Sua Majestade respondeu excepcionalmente bem ao tratamento e seus médicos aconselham que as medidas em curso passarão agora para uma fase de precaução", afirmou um porta-voz do palácio à imprensa.
Palácio de Buckingham informa rei Charles III foi diagnosticado com câncer
Charles III anunciou seu câncer em fevereiro de 2024. A doença foi descoberta durante uma operação de próstata, o que fez o monarca interromper suas atividades públicas durante algumas semanas.
O rei britânico retomou as obrigações em abril do mesmo ano, quando seus médicos disseram estar "muito animados com o seu progresso", e desde então, ele segue em tratamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!