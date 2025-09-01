Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda surgem juntos após 26 anos para anunciar reprise de “Terra Nostra”

Publicada em 01/09/2025 às 09h33
Um dos casais mais marcantes da teledramaturgia brasileira está de volta. Em chamada exibida pela Globo, Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda reviveram a memória afetiva de milhões de telespectadores ao anunciar a reprise da novela “Terra Nostra”, que retorna ao ar a partir de 1º de setembro. Com informações da IstoÉ Gente.
Na gravação, Lacerda aparece em uma chamada de vídeo para a atriz, que vive no Reino Unido com a família. “Eu sei que você está longe, mas eu precisava muito te contar o que a Globo preparou para setembro”, disse o ator. Arósio respondeu com bom humor: “Amore mio, você acha que já não sei?”, convidando o público a acompanhar a reexibição da trama.
Exibida originalmente em 1999, a novela escrita por Benedito Ruy Barbosa marcou época ao retratar a imigração italiana no Brasil. No centro da história estão Giuliana e Matteo, interpretados por Arósio e Lacerda, jovens imigrantes que se apaixonam durante a travessia, mas se desencontram ao chegar no País. O enredo mistura romance, drama e a saga dos imigrantes, e agora promete conquistar uma nova geração de telespectadores.
