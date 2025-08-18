Zé Felipe canta com Ana Castela em show e alimenta rumores de romance

Publicada em 18/08/2025 às 09h57
O cantor Zé Felipe, de 27 anos, surpreendeu os fãs ao fazer uma participação especial no show de Ana Castela, 21, realizado no último domingo (17), em Buritama, interior de São Paulo. A presença inesperada no palco, marcada por um dueto entre os artistas, foi registrada pelo público e rapidamente viralizou nas redes sociais. Com informações do site IstoÉ Gente
O encontro reacendeu os rumores de um possível envolvimento amoroso entre os dois, especulação que já circula desde junho, quando eles foram vistos juntos em uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, Ana Castela negou qualquer relacionamento com Zé Felipe e chegou a ironizar a situação nas redes sociais. A mãe da cantora também se manifestou, criticando a divulgação do suposto affair.
Mesmo com as negativas, a nova interação pública entre os artistas aumenta a curiosidade dos fãs. Zé Felipe está solteiro desde maio, quando anunciou o fim do casamento de quatro anos com a influenciadora Virginia Fonseca, 26, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em meio a rumores de romance, Zé Felipe faz participação especial em show de Ana Castela. pic.twitter.com/74DljGaESf— poponze (@poponze) August 18, 2025
