Yudi Tamashiro rebate críticas por vender bolsa de R$ 28 mil: “Ostentação do quê?”

Após anunciar que vai se mudar com a família para o Japão, o apresentador Yudi Tamashiro iniciou um bazar para desapegar de alguns pertences, incluindo uma bolsa da Chanel de sua esposa, Mila Braga, avaliada em R$ 28 mil. Com informações da CNN Brasil.
A venda do item de luxo gerou críticas nas redes sociais, principalmente de pessoas que questionaram sua fé e acusaram o casal de ostentação. Em resposta, Yudi gravou vídeos nos stories e rebateu os comentários: “Um monte de gente criticando. Um monte de crente lá, nada a ver falando de ‘ostentação’. Ostentação do quê?”
Ele explicou que a bolsa foi adquirida antes de Mila se converter e reforçou que o desapego faz parte de uma nova fase espiritual: “Esse desapego com as coisas foi Deus que colocou no nosso coração. Agora os crentes virem falando que estamos ostentando, dá uma segurada.”
O apresentador também refletiu sobre as diferentes realidades no Brasil: “É uma tremenda ignorância da nossa parte olhar para a vida do outro e pensar ‘não é porque não tenho que o outro não pode ter’.”
Além da bolsa, Yudi e Mila colocaram à venda uma mansão de R$ 6 milhões e um apartamento em Alphaville, avaliado em R$ 1,3 milhão.
Mudança para o Japão
A novidade já havia sido revelada no programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Segundo Yudi, a decisão não está relacionada a oportunidades profissionais, mas a um propósito espiritual: “Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples.”
