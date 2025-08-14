Yudi Tamashiro coloca apartamento à venda e anuncia mudança com a família para o Japão

Publicada em 14/08/2025 às 11h32
O apresentador Yudi Tamashiro, 33 anos, revelou que está vendendo seu apartamento em Alphaville, São Paulo, enquanto se prepara para mudar para o Japão com a família. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13), por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Com informações do O Dia.
O imóvel está avaliado em R$ 1,3 milhão e, segundo Yudi, está totalmente mobiliado, pronto para ser habitado. Caso a venda não seja concluída até novembro, prazo estimado para a emissão do visto, ele pretende colocar o apartamento para locação, com expectativa de rendimento em torno de R$ 10 mil por mês.
Conhecido por apresentar o programa infantil “Bom Dia & Cia”, no SBT, o artista contou que a mudança representa uma nova fase de vida. Ele ressaltou que viver no Japão será uma experiência diferente, já que passará a ser um cidadão comum, sem o reconhecimento imediato que tem no Brasil desde os 11 anos.
O apresentador revelou que já articula planos profissionais para manter atividades à distância, utilizando sua imagem e redes sociais para gerar conteúdo e promover parcerias comerciais.
Na última segunda-feira (11), Yudi já havia explicado aos seguidores que toda a família — esposa, filho, mãe, irmã e cunhado — irá com ele para o país asiático. Emocionado, descreveu a decisão como uma das mais difíceis de sua vida, comparando-a à sua conversão religiosa, mas motivada por amor à cultura japonesa e ao chamado para servir igrejas no país.
“Estamos indo sem saber se haverá trabalho ou grandes oportunidades, mas com a certeza de que queremos viver o evangelho puro e simples”, afirmou.
