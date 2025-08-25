Whindersson divulga carta aberta a Mark Zuckerberg e critica: “Não é parceria, é punição”

Publicada em 25/08/2025 às 15h00
Whindersson Nunes publicou nesta segunda-feira (25) uma carta aberta em forma de vídeo direcionada a Mark Zuckerberg. O humorista, que tem 57 milhões de seguidores, pediu mudanças no algoritmo do Instagram, alegando que suas postagens não estão alcançando o público e que a situação também prejudica outros criadores de conteúdo.
O apelo foi feito em inglês, idioma que, segundo ele, evita usar, mas escolheu para garantir que o executivo da Meta entendesse a mensagem. “Eu não falo inglês. Sou brasileiro, sou comediante… Normalmente, não me importo em falar outra língua. Mas agora estou quebrando minha própria regra porque preciso que você me entenda”, disse.Com informações do IG Gente.
Whindersson comparou a situação a se apresentar em um estádio com o microfone desligado. Ele afirmou que dedica tempo e audiência à plataforma, mas se sente prejudicado ao divulgar novos projetos. “De repente, estou competindo com a empresa que ajudei a construir. Parece que a regra é: ‘Se não lucrarmos, você também não ganha’. Isso não é parceria, é punição”, criticou.
O humorista também denunciou a visibilidade de conteúdos nocivos em contraste com as barreiras enfrentadas por criadores. “Rolamos a página e vemos discurso de ódio, homofobia, até pedofilia... e nada acontece. Enquanto isso, quem tenta espalhar algo positivo, educacional ou sustentável é soterrado pelo algoritmo. Imagine, se isso acontece comigo, que tenho 57 milhões de seguidores, o que acontece com quem está começando hoje?”, questionou.
O desabafo terminou com tom bem-humorado. “Se o algoritmo for mesmo Deus, então, por favor, nos deem um confessionário — porque, neste momento, o único pecado é tentar ser independente”, ironizou, pedindo que seus fãs marcassem Zuckerberg nos comentários.
