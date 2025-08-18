Wanessa Camargo supera sedentarismo e é elogiada na “Dança dos Famosos”

Publicada em 18/08/2025 às 10h01
Wanessa Camargo revelou que a participação na Dança dos Famosos foi decisiva para que ela deixasse o sedentarismo de lado. Apesar de sentir fortes dores no joelho, a cantora recebeu muitos elogios por sua performance no último domingo (17), quando o ritmo escolhido foi o country. Com informações do site IG Gente.
“Eu sou sedentária. Voltei a malhar no dia em que começamos aqui”, contou a artista antes de subir ao palco ao lado dos colegas Álvaro, Tereza Seiblitz, Lucas Leto e dos professores do grupo.
A apresentação também trouxe lembranças da época em que Wanessa se apresentava como dançarina ao lado do pai, Zezé Di Camargo, e de Luciano. “Estou aqui honrando os Camargos”, declarou.
O júri técnico, formado por Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, e o artístico, composto por Ana Clara Lima e Milton Cunha, destacaram o desempenho da cantora. “Você disse que tinha dor no joelho, mas terminou maravilhosamente bem aqui na frente”, elogiou Ana Botafogo. Já Ana Clara acrescentou: “Amei! Queria dar parabéns aos professores. Achei a coreografia muito legal.”
Nas redes sociais, a repercussão foi positiva. Internautas apontaram Wanessa como uma das possíveis finalistas da temporada: “Julguei tanto a Wanessa Camargo antes, agora ela tá arrasando e entregando tudo. Grande chance de ser finalista”, escreveu um usuário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!