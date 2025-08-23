Wanessa Camargo nega agressão de Dado Dolabella, mas admite crise de ciúmes

Publicada em 23/08/2025 às 10h02
Wanessa Camargo, de 42 anos, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para desmentir informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, de que teria sido agredida pelo ex-namorado Dado Dolabella, 44, em um bar. Com informações da Isto é Gente.
A cantora confirmou que houve um desentendimento motivado por ciúmes, mas garantiu que não foi vítima de violência. “Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem!”, declarou.
Segundo relatos iniciais, Wanessa estava dançando com o cantor Luan Pereira durante uma festa, o que teria desencadeado a reação de Dado. Testemunhas afirmam que o ator teria empurrado o sertanejo e, em seguida, tentado avançar contra a ex-companheira.
A artista, que participa atualmente do quadro Dança dos Famosos, minimizou a polêmica e disse querer seguir focada em sua rotina de ensaios. “Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, escreveu.
