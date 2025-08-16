Virginia Fonseca posa em ensaio da Grande Rio e fala sobre estreia no Carnaval 2026

Publicada em 16/08/2025 às 11h28
A influenciadora Virginia Fonseca, 25 anos, compartilhou nesta sexta-feira (15) novas fotos de um ensaio com as cores verde, vermelho e branco, símbolos da escola de samba Grande Rio. A publicação foi feita em parceria com a agremiação de Duque de Caxias, mas com os comentários limitados. Com informações da CNN Brasil
Confirmada em maio como nova rainha de bateria da Grande Rio, Virginia fará sua estreia no Carnaval de 2026, substituindo a atriz Paolla Oliveira, 43, que deixou o posto. Esta será a primeira vez da influenciadora na Marquês de Sapucaí.
A escolha de Virginia gerou polêmica logo após o anúncio, com críticas e ataques nas redes sociais. O Mestre Fafá, responsável pela bateria da escola, chegou a se afastar temporariamente das plataformas digitais depois de receber ameaças e ofensas.
A confirmação da influenciadora para o cargo ocorreu dias depois de ela prestar depoimento à CPI das Bets, no Senado. Paolla Oliveira, por sua vez, já negou rumores de um retorno à função e desejou sucesso à substituta. “Vamos deixar a menina brilhar!”, declarou.
