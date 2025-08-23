Virginia Fonseca e Ana Castela aparecem juntas em meio a boatos sobre Zé Felipe

Publicada em 23/08/2025 às 10h06
A Festa do Peão de Barretos 2025, realizada na madrugada deste sábado (23), foi palco de um encontro inesperado: Virginia Fonseca e Ana Castela dividiram o mesmo camarote durante o show de Bruno & Marrone. A cena chamou atenção do público, já que ocorre em meio a especulações sobre um possível romance entre Ana e Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Com informações do Terra.
Os rumores começaram em julho, quando o cantor e a boiadeira estiveram juntos na Disney, nos Estados Unidos. Desde então, internautas apontaram sinais de proximidade: os dois teriam viajado em um jatinho particular para Londrina (PR) e chegaram a dividir o palco em Buritama (SP), interpretando o clássico “Evidências”. Na ocasião, fãs chegaram a pedir um beijo entre eles, que não aconteceu.
Virginia anunciou a separação de Zé Felipe, com quem tem três filhos, em maio deste ano. Já Ana Castela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, após a terceira tentativa de manter a relação. Questionado recentemente sobre o distanciamento da ex, Mioto afirmou apenas que está tudo “muito claro” e tratou o tema como uma página virada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!