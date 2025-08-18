Virginia Fonseca diz que ainda não beijou após fim do casamento com Zé Felipe: “Nem tenho tempo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/08/2025 às 15h08
A influenciadora Virginia Fonseca falou sobre a vida amorosa depois do divórcio com o cantor Zé Felipe. Em entrevista ao portal de Léo Dias, exibida no programa Melhor da Tarde nesta segunda-feira (18), a empresária afirmou que ainda não se envolveu com ninguém desde a separação. Com informações da Rádio Itatiaia.
“Não, não beijei na boca”, declarou. Segundo ela, a falta de tempo é o principal motivo. “Estou trabalhando tanto que nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças”, explicou.
No fim da conversa, Virginia deixou um recado para o apresentador. “Beijo, Léo Dias. Estou com saudades, você sumiu”, disse, em tom descontraído. O jornalista respondeu prontamente: “Virginia, eu não sumi não. Você que sumiu.”
