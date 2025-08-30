Virgínia anuncia fim de parceria comercial com Neymar após polêmica

Publicada em 30/08/2025 às 10h06
A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca revelou que a parceria comercial com Neymar Jr. chegou ao fim. O anúncio foi feito durante uma live da Wepink, marca de cosméticos da qual ela é proprietária. Com informações do BNEWS.
O encerramento ocorre após o episódio em que Virgínia ligou para o jogador durante a madrugada, fato que teria provocado desconforto em Bruna Biancardi, esposa do craque.
Ao explicar sobre o produto que havia sido lançado em colaboração com Neymar, Virgínia afirmou que a linha seguirá com outra versão. “É o mesmo que a gente fez uma collab com uma pessoa, só que o contrato acabou. Tivemos que tirar o perfume dessa pessoa de linha, mas relançamos com o Silver”, disse.
Sem citar diretamente o atleta, a apresentadora do SBT deixou claro que o novo produto substitui a parceria anterior. “Para homens que gostavam do perfume daquela collab, vocês sabem de quem estou falando, agora tem o Bombom Silver, que é o mesmo, só com embalagem e nome diferente.”
