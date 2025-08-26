Vilhena: Apoio do deputado estadual Cirone fortalece trabalho de associação esportiva

Publicada em 26/08/2025 às 12h02
A Associação Vilhena Mountain Bike e Esportes, antigo clube MTB, está conseguindo ampliar a assistência aos esportistas e atletas do cone sul, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró. A mais recente ação do parlamentar em favor da entidade, foi a viabilização de recursos para a aquisição de uma caminhonete. “Estamos entregando esse veículo, porque sabemos da importância do trabalho realizado por esta associação”, disse o parlamentar.
A MTB Vilhena foi fundada, como clube, em 2018 e dois anos depois tornou-se oficialmente a Associação Vilhena Mountain Bike e Esportes. A entidade, sem fins lucrativos, promove e organiza competições esportivas em Vilhena e região, como corridas de rua, ciclismo de estrada, mountain bike e eventos beneficentes. Segundo a presidente Adriane Souza, além de incentivar a prática esportiva, a MTB movimenta a economia local, promove saúde, inclusão social e lazer para a comunidade, atraindo atletas de dentro e fora do estado.
Entre os eventos realizados pela MTB, estão o Trail Ride, maior e mais tradicional competição local da entidade, a Corrida de Rua Quatro Estações, primeira nesse formato em Rondônia, a Corrida Beneficente e o Pedal do Cerrado.
Segundo a presidente, a caminhonete será fundamental para dar suporte logístico aos eventos, permitindo transporte de estruturas, como tendas, mesas, hidratação, sonorização, grades e kits, apoio nas trilhas e percursos, suporte aos participantes, em casos de emergência, deslocamento de equipes de trabalho e voluntários, melhor organização e agilidade na montagem e desmontagem das provas, além do fortalecimento do trabalho social e esportivo da associação. “Graças ao deputado Cirone, agora a associação tem um veículo para dar mais suporte as ações realizadas não só dentro da cidade, mas em todo o Estado”, disse Adriane.
