Mais novidades chegando: Prefeitura homologa kits de materiais escolares para 2026

A Prefeitura de Rolim de Moura avança mais uma vez na preparação para o ano letivo de 2026. Após homologar os kits de uniforme escolar, a administração municipal também confirmou a homologação para a aquisição dos kits de materiais escolares destinados a todos os alunos da rede municipal de ensino.
Os kits contemplam uma variedade de itens essenciais para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes, incluindo mochila, cadernos, lápis, borrachas, estojos, giz de cera, massa de modelar, tesoura sem ponta, cola e toalha de mão, além de materiais específicos conforme cada etapa de ensino — desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental.
A homologação permite à Secretaria Municipal de Educação iniciar o planejamento logístico de acompanhamento da produção e da futura entrega dos materiais no início do ano letivo. A medida reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação, a igualdade de acesso e a valorização dos alunos.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, os kits representam um importante apoio às famílias, que terão redução nos custos de início de ano e poderão contar com materiais adequados para o aprendizado dos filhos.
O prefeito Aldo Júlio destacou que a entrega dos kits de materiais escolares é uma iniciativa pensada com carinho para todos os estudantes. “Estamos trabalhando para garantir que, em 2026, nossas crianças iniciem o ano letivo com dignidade, cuidado e oportunidades iguais. Os kits de materiais escolares, junto com os uniformes, representam mais do que itens físicos, representam o nosso compromisso com cada aluno, com cada família e com o futuro da nossa cidade. Queremos que cada criança entre na sala de aula sentindo-se preparada, acolhida e valorizada.”
O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, ressaltou que os kits são um investimento direto na aprendizagem e na inclusão. “Quando o aluno recebe um kit completo, ele recebe também estímulo, autonomia e segurança para aprender. Esse cuidado reduz desigualdades, fortalece a participação em sala de aula e melhora o desempenho escolar. A homologação dos kits mostra o quanto estamos comprometidos em oferecer condições reais de aprendizado para todas as crianças da nossa rede.
