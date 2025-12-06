Governo acelera modernização urbana e fortalece maior ciclo de obras da história em Pimenta Bueno

Publicada em 06/12/2025 às 08h48
Pimenta Bueno recebe o maior volume de investimentos da sua história: R$ 127,19 milhões aplicados pelo governo de Rondônia em obras de pavimentação urbana, iluminação pública, revitalização de espaços públicos e melhorias viárias estaduais.
INFRAESTRUTURA URBANA
O montante faz parte de um pacote ainda maior, mais de R$ 175 milhões, investidos no município, segundo balanço recente do governo estadual. A Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) coordena projetos municipalistas que contemplam desde a pavimentação de ruas até a instalação de iluminação de LED, em parceria com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) nas estradas estaduais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, Pimenta Bueno tem papel estratégico no desenvolvimento do estado. “Estamos construindo uma cidade mais forte, mais moderna e com oportunidades para todos”, ressaltou.
ESPAÇOS REVITALIZADOS
Revitalização do Complexo Esportivo do Brejão foi executada em uma área de 14.304,79 m²
Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, as intervenções municipalistas beneficiaram praticamente todos os bairros. “A revitalização do Brejão, da Praça dos Pioneiros, e a pavimentação de vias centrais trouxeram mais qualidade de vida, segurança e valorização para os imóveis”, afirmou.
O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, destaca que o governo de Rondônia tem ampliado os investimentos em Pimenta Bueno nos últimos anos, seja com recursos para obras no município, aquisição de equipamentos ou melhorias na malha rodoviária da região. Ele explica que, somando repasses para pavimentação urbana, instalação de tubos, construção de ponte, compra de máquinas e serviços de manutenção em trechos pavimentados e não pavimentados, já foram investidos cerca de R$ 74,6 milhões.
Manutenção assegura melhor trafegabilidade e escoamento da produção agrícola na região
As ações incluem intervenções em rodovias estratégicas, como a RO-010, RO-482 e RO-387, garantindo mais segurança, melhor trafegabilidade e apoio ao escoamento da produção local. E, segundo Eder, os investimentos continuam: só na RO-133 estão sendo aplicados mais R$ 21,7 milhões, onde avança a implantação de pavimentação de mais de 10 quilômetros.
Além das obras já previstas no investimento de R$ 127 milhões, a Seosp também realizou intervenções de mobilidade e acessibilidade no Centro de Convivência da 3ª Idade. Foi construída calçada rebaixada, estacionamento acessível e sinalização, melhorando o acesso para os usuários mais vulneráveis.
Outro destaque recente é a entrega de 36 títulos definitivos de propriedade para moradores de Pimenta Bueno, como parte de programa estadual de regularização fundiária. A ação reforça a segurança jurídica dos cidadãos, além de facilitar o acesso a crédito e investimentos em seus imóveis.
Com essas iniciativas, o governo de Rondônia demonstra que seu ciclo de obras em Pimenta Bueno não se limita à asfalto, mas também engloba cidadania, infraestrutura social e desenvolvimento urbano sustentável.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!