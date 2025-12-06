Trabalhos de reforma e revitalização da praça Nilo Balbinot estão chegando à etapa final

Por ASSESSORIA
Publicada em 06/12/2025 às 09h08
Praça Nilo Balbinot na reta final! Os trabalhos de reforma da praça Nilo Balbinot estão chegando à etapa final. Nossas equipes da SEMOD e SEMELC seguem empenhadas e atuando intensamente para concluir todas as etapas ainda neste final de semana.
Estamos cuidando de cada detalhe para entregar um espaço mais bonito, seguro e acolhedor para toda a comunidade. Muito em breve, a praça será devolvida aos moradores como um novo ponto de convivência e lazer para as famílias de Espigão do Oeste.
Seguimos avançando!
