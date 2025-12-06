Prefeitura de Jaru recebe novo ônibus para o transporte de pacientes que realizam tratamento médico em Porto Velho

Publicada em 06/12/2025 às 08h40
Os jaruenses que precisam se deslocar até Porto Velho para consultas, exames, tratamentos entre outros procedimentos médicos, agora contam com um novo ônibus, mais moderno e confortável.
O veículo, viabilizado pela Prefeitura de Jaru, possui dois andares, 60 poltronas semi-leito, televisores, bebedouro com água gelada, tomadas, entrada USB, internet wi-fi, banheiro, além de campanhia e interfone para facilitar a comunicação entre passageiro e motorista.
O prefeito Jeverson Lima destacou que este é o único ônibus deste modelo em Rondônia. “Mais do que um meio de transporte cômodo e aconchegante, este ônibus representa o cuidado e a responsabilidade que temos com nossos pacientes. Nosso objetivo é proporcionar toda a dignidade e a segurança que essas pessoas merecem”, explicou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!