Ruas de Ji-Paraná passam por recuperação asfáltica com serviços do governo de Rondônia

Para proporcionar aos moradores de Ji-Paraná o restabelecimento da trafegabilidade com segurança e qualidade, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está realizando os serviços de recuperação nas ruas que receberam intervenções para implantação do esgotamento sanitário no município. Os serviços são executados pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), responsável pela recomposição dos pontos essenciais e pela aplicação de massa asfáltica.
Nesta etapa, estão sendo contemplados os trechos das seguintes vias:
Rua 6 de Maio, entre Rua Rio Solimões e Rua Fernandão;
Avenida Dom Bosco, entre Rua 7 de Setembro e Rua Mato Grosso;
Rua Mato Grosso, entre Rua Rio Solimões e Rua Primeiro de Maio;
Rua Rio Jaru, entre Rua Mato Grosso e Rua 6 de Maio;
Avenida Dom Bosco, entre Rua 6 de Maio e Rua Almirante Barroso;
Avenida Dom Bosco, entre Rua Almirante Barroso e Rua Mato Grosso;
Rua Mato Grosso, entre Rua Carlos Drummond de Andrade e Rua Chico Mendes;
Rua Mato Grosso, entre Rua Chico Mendes e Rua dos Colegiais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o acompanhamento das etapas de recuperação é essencial para garantir que as ruas sejam restabelecidas de forma adequada. “Com o trabalho responsável do DER-RO, a população é diretamente beneficiada, passando a contar novamente com vias seguras e bem estruturadas”.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes ressaltou o compromisso do órgão com a qualidade técnica dos serviços. “A equipe da Usina de Ji-Paraná vem atuando com profissionalismo e atenção aos detalhes. Cada trecho recuperado e cada aplicação de massa asfáltica é realizado com controle de compactação e cuidado técnico para garantir um resultado duradouro”.
Já o encarregado pela execução dos serviços, Adriano Fortunato explicou o ritmo de trabalho das equipes. “Estamos avançando com um cronograma contínuo para atender todos os trechos programados. Nosso foco é entregar uma recomposição bem-feita, garantindo que as ruas fiquem niveladas e seguras para quem transita diariamente”.
