Vanessa Lopes revela que quase perdeu a voz por causa de cigarro eletrônico

Publicada em 29/08/2025 às 10h13
A influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes usou as redes sociais para compartilhar um relato pessoal sobre os riscos que enfrentou em decorrência do uso de cigarro eletrônico. A dançarina afirmou que o vício quase a fez perder a voz e trouxe sérios problemas de saúde. Segundo Vanessa, o alerta veio de um médico fonoaudiólogo, que a advertiu sobre a gravidade da situação. O uso do vape resultou em calo na prega vocal, pneumonia, bronquite e agravamento de asma. “Um dia meu médico disse: ‘Você vai perder a sua voz’. Naquele momento decidi parar. Não foi fácil, mas cortei o cigarro eletrônico da minha vida”, relatou. Com informações da Revista Caras.
A influenciadora contou ainda que precisou passar por uma cirurgia para retirar o calo na prega vocal, após o tratamento inicial não surtir efeito. Desde então, segue em reabilitação com sessões de fonoaudiologia e aulas de canto. “Fiz a cirurgia há dois anos e ainda estou no processo de reaprender a falar e cantar”, explicou.
Vanessa também aproveitou o desabafo para fazer um alerta aos seguidores sobre os perigos do vape. “Quando você pensa que pode perder sua voz, seu pulmão e até sua vida por causa dele, a escolha fica clara. Pergunto: você gosta de falar, de respirar, de viver? Ou gosta mais de fumar vape?”, declarou.
@vanessalopesr
Um vídeo só pra ajudar quem quer mudar esse vício mas tem dificuldade🥹🫶🏼 ♬ som original - Vanessa Lopes
Comentários
Seja o primeiro a comentar!