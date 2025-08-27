Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama e faz apelo: “Não deixem de fazer mamografia”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/08/2025 às 10h05
A empresária e socialite Val Marchiori emocionou os seguidores ao anunciar nesta terça-feira (26) que foi diagnosticada com câncer de mama. A revelação aconteceu em um vídeo publicado no Instagram, no qual ela relatou o impacto da notícia e reforçou a importância da prevenção. Com informações do O Dia.

Segundo Val, o diagnóstico veio após um exame de rotina. “Eu sempre tive medo de fazer mamografia. Fiz, apareceu um nódulo suspeito na mama direita e precisei fazer uma biópsia. Infelizmente, o resultado confirmou: é um tumor maligno, um câncer de mama”, contou, visivelmente emocionada.

A socialite disse ter sentido um forte abalo emocional ao receber a confirmação. “A gente fica sem chão. É muito difícil quando a gente escuta essa palavra, parece que o mundo desaba. Eu mesma me culpei por ter adiado exames antes, e sei que muitas mulheres fazem isso por medo”, desabafou.

Apesar do choque, Val aproveitou o momento para deixar uma mensagem de conscientização. “Tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Minha mensagem é: mulheres, não deixem de fazer mamografia, não deixem o medo impedir. O diagnóstico precoce faz toda a diferença”, alertou.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos demonstraram apoio com mensagens de solidariedade e fé. “Confia, já está tudo nas mãos de Deus. Estará em nossas orações”, escreveu Ludmila Oliveira. “Tenha fé, vai dar tudo certo”, reforçou Rosiane Pereira.

 

