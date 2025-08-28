Traficante corre para a mata e abandona quase dois quilos de drogas

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 28/08/2025 às 09h30
Uma equipe da Polícia Militar do 5° Batalhão apreendeu aproximadamente dois quilos de maconha na noite de quarta-feira (27) no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital de Rondônia.
O acusado de tráfico de drogas fugiu correndo. Os policiais disseram que faziam ronda na área da Rua Ariquemes, no momento em que viram um homem saindo de um matagal.
Ao notar a presença da viatura, o acusado saiu correndo para dentro do matagal e deixou para trás um mochila com um tablete de maconha, 51 porções da mesma substância, uma peneira, rolo de papel Insulfilm e uma balança de precisão.
O material foi apreendido e levado para a delegacia de Polícia Civil que seguirá nas investigações.
