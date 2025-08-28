Tiago Abravanel descarta interpretar Silvio Santos no futuro: “Não tenho perfil”

Publicada em 28/08/2025 às 11h28
O ator e cantor Tiago Abravanel foi o convidado do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira (28) e relembrou a importância de ter interpretado Tim Maia (1942-1998) no teatro, experiência que considera um divisor de águas em sua vida profissional. Com informações do iG Gente.
Abravanel contou que precisou fazer um teste para conquistar o papel, mesmo sendo neto de Silvio Santos (1930-2024) e filho de Cintia Abravanel. “Eu não era famoso, não era conhecido do grande público. Foi justamente esse trabalho que me levou ao reconhecimento”, afirmou.
Segundo o artista, a repercussão do espetáculo superou todas as expectativas. “Nem eu nem os diretores tínhamos ideia do impacto. De repente, me tornei uma pessoa conhecida no Brasil inteiro por causa dessa peça”, declarou.
A experiência também abriu caminhos para a música em sua carreira. “Antes eu só cantava no teatro, não fazia shows. Depois do Tim Maia, minha vida mudou completamente”, destacou.
Questionado por Patrícia Poeta sobre a possibilidade de interpretar o avô, Tiago foi categórico ao negar. “Já me perguntaram se eu viveria meu avô. Acho difícil, não tenho perfil. Sempre interpretar alguém que já existiu é um desafio, porque o público tem uma referência. O Tim foi um dos maiores desafios da minha carreira”, disse.
