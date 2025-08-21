Testemunha rebate história sobre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela: “Não são reais”

Publicada em 21/08/2025 às 15h47
A influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de rumores de que teria chorado durante a gravação do Sabadou, no SBT, após supostamente descobrir que o marido, o cantor Zé Felipe, estava na Disney acompanhado da cantora Ana Castela no mês passado. Com informações da Rádio Itatiaia.
A informação ganhou repercussão depois de ser divulgada por Léo Dias no programa Melhor da Tarde, da Band. Segundo a versão inicial, Virginia teria interrompido a gravação para segurar o choro.
No entanto, uma pessoa que estava presente no estúdio decidiu rebater a história. Patricia Schneider, integrante da plateia naquele dia, usou as redes sociais para esclarecer o episódio: “Neste dia, eu estava na gravação, ela chegou antes, não teve atrasos, pausas para choro, não teve nada disso.”
A testemunha também criticou a propagação de informações não verificadas. “Não estou defendendo, só não acho certo as pessoas colocarem coisas que não são reais, e mulheres ficarem julgando outras mulheres por coisas que nem elas sabem.”
Segundo Patricia, Virginia demonstrou profissionalismo e atenção com o público: “A Virginia estava super focada, fez duas gravações, conversou com as pessoas, deu atenção, autografou, tirou foto e não teve pausas para choro.”
