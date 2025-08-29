Tatá Werneck revela que pai a ajudou a sair de relacionamento abusivo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/08/2025 às 10h21
A apresentadora Tatá Werneck, de 42 anos, emocionou o público ao revelar um episódio marcante de sua vida pessoal durante o quadro “Pai Rico, Pai Presente”, exibido em seu programa Lady Night, no Multishow. A humorista contou que precisou da intervenção do pai, Alberto Arguelhes, para conseguir encerrar um relacionamento abusivo. Com informações do O Dia.

“Eu já vivi uma relação tóxica. O meu pai terminou a relação por mim, porque eu não conseguia sair”, declarou. Em seguida, relembrou como tudo aconteceu. “É verdade. Eu não conseguia sair de uma relação abusiva que eu vivi e o meu pai terminou uma relação por mim. Ele falou para o meu namorado: ‘Você vai entender que essa mulher tem pai’. Juro”, relatou Tatá.

 

