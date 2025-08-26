Tatá Werneck lê carta da infância para Junior e se emociona: “Saiba que eu te amo”

Publicada em 26/08/2025 às 10h42
O programa Lady Night, do Multishow, exibido na última segunda-feira (25), foi marcado por um momento emocionante. A apresentadora Tatá Werneck recebeu Junior, da dupla Sandy & Junior, e não conteve as lágrimas ao recordar sua infância como fã. Com informações do Ig Gente.
Tatá surpreendeu o convidado ao ler uma carta que escreveu para ele e Sandy quando ainda era criança. No texto, preservado em seu diário, a então jovem Tatá confessava seu amor pelo ídolo, relatava que não tinha dinheiro para entrar no show e dizia sonhar em, um dia, apresentar um programa de TV para entrevistá-lo.
“Junior, eu espero que você leia essa carta, mas, se não ler, quero que saiba que eu te amo (...) Sou atriz e espero, um dia, ter um programa na TV para te chamar como convidado e ler essa carta”, escreveu na época. Entre risos, também previu o futuro ao imaginar-se como apresentadora entrevistando o cantor, o que de fato se concretizou.
Já Junior compartilhou lembranças da carreira com a irmã e revelou dificuldades financeiras enfrentadas no passado. Segundo ele, embora os pais Xororó e Noely cuidassem com responsabilidade do dinheiro, houve momentos conturbados. “Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Tivemos episódios difíceis na adolescência, algumas traições no caminho… Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo”, contou.
O encontro emocionou o público e mostrou a realização de um sonho antigo da apresentadora.
