Taís Araujo critica rumo de Raquel em Vale Tudo: “Confesso que fiquei triste e frustrada”

O remake de Vale Tudo trouxe uma virada que surpreendeu até mesmo Taís Araujo, intérprete de Raquel. A atriz admitiu não ter gostado de ver a personagem perder tudo após ser enganada por Odete Roitman (Debora Bloch) e traída pela sócia Celina (Malu Galli). Com informações do BNews
“Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa”, afirmou em entrevista à Quem.
Para Taís, foi inesperado ver a personagem voltar às origens e retomar a vida na praia vendendo sanduíches, já que essa não era a trajetória de Raquel na versão original, de 1988, vivida por Regina Duarte. “Confesso que recebi com um susto. (…) Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente?’”, disse.
A atriz revelou se identificar com as críticas do público, que esperava uma narrativa de ascensão. “Gostaria muito mesmo que a batalha que ela tivesse, o conflito em si, fosse de outra ordem. (…) Como mulher negra, como artista negra, de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras”, destacou.
Taís explicou que, apesar das frustrações, seguirá defendendo sua personagem até o final. “Vou até o final defender essa personagem, porque acredito nessa mulher negra, que trabalha para manter uma família, que acende socialmente, que é séria, capaz, competente.”
Ela também pontuou que decidiu interpretar Raquel como uma mulher resiliente, que não se entrega ao sofrimento. “Ela não ia ficar chorando, ela ia levantar e trabalhar. (…) É o que as mulheres desse país fazem.”
Apesar das críticas, a atriz ainda torce por um desfecho mais positivo. “Espero realmente que a vida devolva a ela o que ela dá para a vida. (…) A ficção serve para a gente se sentir possível, para sonhar.”
O remake de Vale Tudo faz parte das comemorações dos 60 anos da Globo, com texto de Manuela Dias e direção artística de Paulo Silvestrin.
