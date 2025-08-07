“Sinto muito tesão”: Drica Moraes fala sobre redescoberta do prazer após vencer leucemia

Publicada em 07/08/2025 às 10h27
A atriz Drica Moraes, de 56 anos, compartilhou em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan um relato sincero e potente sobre como redescobriu o prazer e a liberdade sexual após superar a leucemia. Segundo ela, o processo de cura, que incluiu um transplante de medula óssea, foi também uma virada na forma de viver sua sexualidade. Com informações do BNews
“É um privilégio conhecer o próprio corpo, saber onde e como é gostoso. É como se tivesse resetado. Sinto muito tesão, muito prazer com meus parceiros”, declarou a atriz, sem pudores.
Drica destacou que a maturidade lhe trouxe não apenas autoconhecimento, mas também segurança e prazer. “Quando a gente é jovem, se acha feia, se critica, sofre para transar. Na maturidade, você surfa mais”, afirmou, citando a atriz Zezé Motta ao dizer: “nunca estou só”.
Durante a entrevista, ela também criticou o etarismo ainda presente no meio artístico, especialmente em relação a artistas mais velhos. “Ainda soa como cota. Vejo poucos atores com mais de 70 com narrativas contundentes. É como se fosse para inglês ver. A gente precisa de histórias reais, potentes. Tem muita vida depois da vida que a gente achava que era a melhor parte da vida”, refletiu.
A fala da atriz reforça a importância de romper com tabus em torno da sexualidade na maturidade e da representatividade de pessoas mais velhas em papéis relevantes no audiovisual.
