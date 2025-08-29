Simony harmoniza bumbum em nova fase: “Saúde e autoestima caminham juntas”

Publicada em 29/08/2025 às 13h48
A cantora Simony, de 49 anos, revelou que passou por um novo procedimento estético voltado para a harmonização dos glúteos. Ela contou que a decisão veio após autorização de sua equipe médica, responsável pelo acompanhamento do câncer no intestino, e destacou a importância de investir no bem-estar nesta fase de sua vida. Com informações do Uai.
“Depois de vencer uma batalha, entendi que cuidar de mim é essencial. Saúde e autoestima caminham juntas, e nessa nova fase decidi investir ainda mais no meu bem-estar”, afirmou.
Segundo Simony, o protocolo chamado Glúteo Bloom utiliza bioestimulador e ácido hialurônico para corrigir pequenas depressões na região. Além disso, a cantora recebeu aplicação de fios de colágeno na chamada “bananinha”, área abaixo dos glúteos, para dar firmeza extra, além de cuidados estéticos nas coxas. O procedimento foi realizado pela especialista Carla Caixeta.
“A beleza e o bumbum da Simony já existiam, inclusive muito bonitos, mas com algumas depressões que precisavam de pequenos ajustes para realçar ainda mais”, explicou a profissional.
A artista também ressaltou que mantém uma rotina de treinos, alimentação equilibrada e hábitos saudáveis. Apesar dos cuidados estéticos, ela segue em tratamento oncológico, com sessões de imunoterapia realizadas a cada 21 dias.
