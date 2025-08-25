Simone Mendes rebate Sula Miranda após crítica ao estilo “sofrência”

Publicada em 25/08/2025 às 14h50
O reencontro entre Simone Mendes e Sula Miranda no programa Altas Horas, exibido neste sábado (23), gerou um momento de saia-justa ao vivo. Conhecida por enfrentar críticas por ser evangélica e cantar música sertaneja, a intérprete de Erro Gostoso aproveitou a oportunidade para responder a um comentário feito pela irmã de Gretchen em um podcast. Com informações do Purepeople.
Durante a atração, Serginho Groisman perguntou se as letras de Simone eram autobiográficas. Ela negou e trouxe à tona a fala de Sula. “Graças a Deus, não são histórias que eu passo, mas eu vi uma vez a Sula falar num podcast… Eu tenho o maior carinho pela Sula, sou fã, vi falando que admira meu trabalho e tal”, disse.
No Kaka Pod, Sula havia demonstrado incômodo com o estilo sertanejo conhecido como “sofrência”. “Ela [Simone] é uma mulher abençoada, tem um casamento, uma família linda, uma vida maravilhosa… Por que ela não canta o amor?”, questionou. A cantora ainda afirmou que o gênero do “feminejo” carrega mágoa excessiva e coloca a mulher em uma posição desconfortável. “Essa sofrência coloca a mulher em um lugar feio, para dizer a verdade. Será que elas querem ser essas mulheres no dia a dia delas?”, comentou.
Após relembrar as falas, Simone fez questão de responder frente a frente. “Que bom que hoje eu tô com a Sula pra falar isso com ela. Que bom que a gente pode esclarecer”, declarou, encerrando o climão em tom conciliador.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!