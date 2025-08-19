Sheron Menezzes lamenta morte do irmão: “Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim”

Publicada em 19/08/2025 às 14h44
A atriz Sheron Menezzes emocionou seguidores ao anunciar a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, aos 36 anos, no último sábado (16). Em uma mensagem nas redes sociais, publicada na segunda-feira (18), ela contou que esteve ao lado dele até os instantes finais. Com informações da Rádio Itatiaia
“Eu estava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu estava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim”, escreveu.
Sheron também agradeceu pelo tempo que teve com o irmão: “Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos.”
A atriz concluiu o desabafo reforçando o laço eterno com Draiton: “Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre.”
A causa da morte não foi revelada. Diversos artistas, como Eliana, Thiaguinho, Tiago Iorc, Juliana Paes e Tatá Werneck, deixaram mensagens de apoio à atriz.
Sheron tem outros dois irmãos, Drayson e Schena. Também em homenagem, Drayson relembrou a trajetória com Draiton, a relação próxima da infância e os últimos momentos que compartilharam. “Vai ficar faltando uma peça do nosso quebra-cabeça…”, declarou.
